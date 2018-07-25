Sivas'ta Kamyonet Devrildi: 7 Yaralı
Sivas'ta bariyerlere çarparak devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı.
Sivas'ta bariyerlere çarparak devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı.
Adil Bilgin (49) yönetimindeki Sivas İl Özel İdaresine ait 58 FS 151 plakalı kamyonet, Sivas-Kayseri karayolunun Taşlıdere mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Vahit Berk (37), Nuri Şahin (34), Ali Rıza Deniz (40), Mehmet Şeker (55), Mahmut Akyol ( 62) ve Kerem Küçükçamsarı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sivas Valisi Davut Gül, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.