Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 yaralı
02.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:00
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Muhammet Onur Bahar yönetiminde 05 AAK 075 plakalı kamyonet, D-100 kara yolunun Dilekli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Koyulhisar İlçe Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara