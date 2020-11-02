Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 yaralı

02.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:00
Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muhammet Onur Bahar yönetiminde 05 AAK 075 plakalı kamyonet, D-100 kara yolunun Dilekli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Koyulhisar İlçe Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

İlgili Haberler

Sivas'ta işçi servisi devrildi: 26 yaralı (2)
Sivas'ta işçi servisi devrildi: 26 yaralı (2)
Son Dakika | Kamyonet dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Kamyonet dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Malazgirt'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Malazgirt'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Osman Durmuş Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Şevket Çoruh Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Adem Ljajic Burak Yılmaz Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 yaralı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 15:00:37. #1.15#
title