Sivas'ta kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı
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Sivas'ta kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı

03.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:20
Sivas'ta kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

C.A. (23) yönetimindeki 58 ACD 587 plakalı kamyonet, Avşar köyünde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan A.D. (49) araçta sıkıştı.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine gelen İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekiplerince, yaralılar sıkıştığı yerden çıkartıldı.

İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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