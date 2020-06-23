Sivas'ta kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
23.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:24
Sivas'ın Gürün ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.C. (60) yönetimindeki 01 HB 868 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde S.E. (37) idaresindeki 34 ZD 3899 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü S.C yaralandı. Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA