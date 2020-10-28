Sivas'ta kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Sivas'ta kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

28.10.2020 21:41 | Son Güncelleme: 28.10.2020 21:44
Sivas'ta kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Erdal A. yönetimindeki 33 BHE 34 plakalı kamyon, Sivas-Erzincan kara yolunun Divriği yol ayrımı mevkisinde Derviş Türkmen (40) idaresindeki 58 DZ 314 plakalı patates yüklü traktöre arkadan çarptı.

Traktör sürücüsü Türkmen olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan Hamza Türkmen, Çağrı Abbas Türkmen ve Şemsi Çataloluk yaralandı.

Ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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