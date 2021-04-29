Sivas'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Sivas'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ö.K. (38) yönetimindeki 34 NF 4357 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Suşehri ilçesi Beydeğirmeni köyü mevkisinde, N.K'nin (67) kullandığı 58 SF 200 plakalı saman yüklü kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.K. (33), S.K. (37), Ş.K. (39) ve R.A. (53) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.K'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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