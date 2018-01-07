Sivas'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kahrıman Öztürk yönetimindeki 05 KB 398 plakalı kamyon, D-100 karayolu Esenyaka köyü kavşağında, köy yolundan ana yola aniden çıkan Cafer Çavuşoğlu (89) yönetimindeki 58 SH 279 plakalı otomobile çarptı.



Kazada araç içerisinde sıkışan Cafer Çavuşolu ve eşi Saliç Çavuşoğlu (70) Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araç içerisinden çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü Çavuşoğlu hayatını kaybetti. Çavuşoğlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Saliç Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS