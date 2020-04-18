Sivas'ta kamusal alanlarda maske takmak zorunlu oldu Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm kamusal alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm kamusal alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Bulaş hızının azaltılması ve ilde sosyo-ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşların tamamının, ikametlerinden çıktıkları andan itibaren umuma mahsus yerler ile umuma açık yerler, pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde ve sokaklarda maske kullanmaları zorunlu hale getirildi.

Kararı ihlal edenlere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.

Kurulun aldığı kararlar şöyle:

"Devlet tarafından tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske verilmesi uygulamasına başlandığından, maske satışı yasaklanmış, ayrıca vatandaşlarımızın maskesiz olarak ikametlerinden çıkmalarına yasak getirilmiştir. Bu nedenle diğer iş yerlerinde olduğu gibi bankalar ve PTT şubelerine de maskesiz hiç kimse alınmayacak, işlem yaptırmak amacıyla gelen müşterilerine gerektiğinde yönetici/sorumlularınca bedelsiz şekilde maske temin edilecek.

Salgının artış eğiliminin durdurulması ve sosyo-ekonomik hayatın süratle normale dönmesinin sağlanması amacıyla apartman, mülk, site yöneticileri, görevlileri ve mahalle muhtarları, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre sorumlulukları altında bulunan bağımsız bölümlere il dışından ikamet ve konaklamak için gelenleri, mahalli kolluk birimine derhal bildirecek."

Kaynak: AA