Sivas'ta Kamp Sona Erdi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre 12 Temmuz'da Bolu'nun Karacasu beldesinde toplanan Sivasspor, kamp süresince günde çift antrenman yaptı.

Yeni sezona yoğun bir tempoyla hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Spor Tesisleri'nde son çalışmasını yaparak 17 günlük Bolu kampını tamamladı.

Kamp süresince 4 hazırlık maçı yapan Sivasspor, ilk hazırlık maçında İran temsilcisi Traktör Sazi ile 1-1 berabere kaldı, ikinci karşılaşmada Azerbaycan ekibi Sebail'i 2-1 mağlup etti. Üçüncü hazırlık müsabakasında Boluspor'a 3-1 yenilen Sivas ekibi, son hazırlık maçında ise Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Hazırlık maçlarında, Mert Hakan Yandaş 3, Arouna Kone, Paul Papp ve Zoro Cyriac birer kez gol sevinci yaşadı.

Kırmızı-beyazlı ekip ligin ilk haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Sivas'ta devam edecek.

Demir Grup Sivasspor, ligin 1. haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edecek.