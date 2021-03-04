Sivas'ta "Kale Projesi" kapsamındaki kazılarda 42 bin parça tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı

Sivas Belediyesince yürütülen "Kale Projesi" kapsamında yapılan kazılarda, bugüne kadar çeşitli dönemlere ait 42 bin parça tarihi eser bulundu.

Sivas Belediyesince yürütülen "Kale Projesi" kapsamında yapılan kazılarda, bugüne kadar çeşitli dönemlere ait 42 bin parça tarihi eser bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi dokuyu gün yüzüne çıkararak şehrin turizmini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen projede kazı çalışmaları devam ediyor.

Mimari yapıların ortaya çıkarıldığı projenin ilk etabının yüzde 90'ı tamamlandı.

Kazı alanından çıkarılan tarihi eserlere ait parçalar ise Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Laboratuvarı'nda özenle temizlenerek bir araya getiriliyor.

Kazı ekibini ziyaret ederek laboratuvar çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, proje çerçevesinde bugüne kadar Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 42 bin parça eser bulunduğunu belirtti.

Sivas'ın tarihinin çok eskilere dayandığına işaret eden Bilgin, alanda gün yüzüne çıkarılan tarihi eserlerin, proje kapsamında hayata geçirecekleri kale müze evinde sergileneceğini bildirdi.

Projenin, şehrin turizmine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Bilgin, "Proje içerisinde el sanatları çarşısı, bedestenler, butik oteller ve hamam bulunuyor. Ayrıca konak mimarisi şeklinde inşa edilecek yapılarla bir Sivas Mahallesi oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 83 günübirlik yapı ve 19 sosyokültürel tesis olmak üzere 102 bina inşa edileceğini kaydeden Bilgin, "Toplamda 37 bin metrekarede uygulanan projenin 13 bin 500 metrekaresi inşaat alanı, diğer kısımları ise yeşil alan olacak. Proje kapsamında başka bir alana taşınarak yıkım işlemi tamamlanan Selçuk Ortaokulunun bulunduğu bölgenin üstü yeşil alan, altı 2 katlı kapalı otopark olarak düzenlenecek." bilgisini verdi.

Bilgin, muhtemel tarihi kalıntılar göz önünde tutularak alanda adeta iğneyle kuyu kazıldığını belirterek, "Özellikle hava koşulları uygun olduğu sürece hocalarımız öncülüğünde kazı çalışmalarımız büyük titizlikle devam ediyor. Burada Cumhuriyet Üniversitemizin, Müze ile Kültür müdürlüklerimizin ortak çalışmasıyla hareket ederek süreci hızlandırdık. İnşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılında bu eseri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

"3 Selçuklu sarayından ilkinin Sivas'ta olabileceği yönünde kanıtlar çıkıyor"

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise alanda bulunan parçaların Selçuklu tarihi açısından önemli olduğunu belirterek, "İnşallah kazı devam ettiği müddetçe de bunları daha iyi göreceğiz. 3 Selçuklu sarayından ilkinin Sivas'ta olabileceği yönünde de bilgiler, kanıtlar çıkıyor. Bu da tarihi açıdan önemli. Tabii incelemeler sonucu netlik kazanacak." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesinin, Gök Medrese ile Ulu Cami'yi bütünleştirecek Kale Projesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler sunulacak. Yaklaşık 2 yıl önce başlayan proje için 100 milyon lira civarında bütçe ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer