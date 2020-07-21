Sivas'ta kahvehaneler dezenfekte ediliyor SİVAS'ta belediye tarafından kentte faaliyet gösteren kahvehanelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına başlandı.

SİVAS'ta belediye tarafından kentte faaliyet gösteren kahvehanelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına başlandı.

Sivas'ta koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta kapatılan ve genelge doğrultusunda yeniden açılan kahvehanelerde dezenfekte çalışması başlatıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı ve aynı zamanda Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Beşir Köksal 'ın da katıldığı çalışmalarda faaliyet gösteren işletmeler dezenfekte edildi. Pandemi sürecinde esnafın çok mağdur olduğunu, zor şartlar altında hizmet vermeye çalıştıklarını ifade eden SESOB Başkanı Beşir Köksal, Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de etkili olan virüs salgını, esnafımızı da olumsuz etkilemiştir. Bu süreçte Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'in talimatları doğrultusunda kapalı olan iş yerlerine belediyemiz tarafından bin TL destek verilmiştir. Kiralar ve diğer giderler konusunda da yardımcı olunmuştur. Şimdi ise iş yerlerimiz, kahvehanelerimiz belediye görevlileri tarafından dezenfekte ediliyor. Esnafımıza her konuda yardımcı olan Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'in şahsında başkan yardımcılarımıza ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise belediye imkanlarının tüm esnaf ve sanatkarlar için seferber edildiğini, mağduriyetlerinin giderilmesi için gayret gösterdiklerini belirterek Sivas Belediyesi olarak esnafımıza destek olmaya çalışıyoruz. Başkanımızın direktifleriyle farklı sektörlerde faaliyet gösteren esnaflarımıza yardımcı olduk ve destek verdik. Şimdi ise kahveci, kafe işletmecisi esnaflarımızın iş yerlerini dezenfekte ediyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA