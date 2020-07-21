Sivas'ta kahvehaneler dezenfekte edildi
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Sivas'ta kahvehaneler dezenfekte edildi

Sivas'ta kahvehaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamanda dezenfekte edildi.

Sivas'ta kahvehaneler dezenfekte edildi
21.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:24

Sivas'ta kahvehaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamanda dezenfekte edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta kapatılan ve yayınlanan genelge doğrultusunda kısmi olarak açılan kahvehanelerde dezenfekte çalışması, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve aynı zamanda Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı olan Beşir Köksal'ın nezaretinde başladı.

Halkın sağlığının her şeyin üstünde olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "Belediye imkanları tüm esnaf ve sanatkarlar için seferber edildi. Mağduriyetlerinin giderilmesi için gayret gösteriyoruz. Sivas Belediyesi olarak esnafımıza destek olmaya çalışıyoruz. Başkanımızın direktifleriyle farklı sektörlerde faaliyet gösteren esnafımıza yardımcı olduk ve destek verdik. Şimdi ise kahveci, kafe işletmecisi esnafımızın iş yerlerini dezenfekte ediyoruz. İş yerlerinin dezenfekte edilmesi için bizlere öncülük eden, esnafın sorunlarını bizlere ileten Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Beşir Köksal'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde esnafın çok mağdur olduğunu ve zor şartlar altında hizmet vermeye çalıştığını aktaran SESOB Başkanı Beşir Köksal ise "Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de etkili olan virüs salgını, esnaflarımızı da olumsuz etkiledi. Bu süreçte Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'in talimatları doğrultusunda kapalı olan iş yerlerine belediyemiz tarafından 1000 lira destek verildi. Kiralar ve diğer giderler konusunda da yardımcı olundu. Şimdi ise iş yerlerimiz, kahvehanelerimiz belediye görevlileri tarafından dezenfekte ediliyor. " diye konuştu.

Kaynak: AA

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