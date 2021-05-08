Sivas'ta kahvehanede kumar oynayan 14 kişiye 26 bin 271 lira ceza uygulandı
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Sivas'ta kahvehanede kumar oynayan 14 kişiye 26 bin 271 lira ceza uygulandı

Sivas'ta kahvehanede kumar oynayan 14 kişiye 26 bin 271 lira ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve kısıtlama kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 14 kişiye 26 bin 271 lira para cezası kesildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve kısıtlama kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 14 kişiye 26 bin 271 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 14 kişi yakaladı.

Şüphelilere "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları" gibi suçlardan 26 bin 271 lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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