Sivas'ta kahvehanede kumar oynayan 14 kişiye 26 bin 271 lira ceza uygulandı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve kısıtlama kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 14 kişiye 26 bin 271 lira para cezası kesildi.