Sivas'ta Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı
AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Beşir Köksal güven tazeledi.
SİVAS (AA) - Sivas Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Beşir Köksal güven tazeledi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki olağan genel kurulda yapılan seçimde Beşir Köksal, Adem Ertuğ ile Sedat Karabulut'un listeleri yer aldı.
Genel kurulda 187 oy alan mevcut başkan Köksal yeniden başkan seçildi. Rakipleri Ertuğ 154, Karabulut ise 106 oy aldı.
Öte yandan oyların sayılmasının ardından taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Gerginlik, polisin müdahalesiyle büyümeden sona erdi.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel