Sivas'ta Kadınlar Günü Kutlamaları

Sivas'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen çeşitli etkinlikler kutlandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ile eşi Zeynep Akkiraz Ayhan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde; şehit ve gazi yakınlarını, iş kadınlarını, kurumların kadın çalışanları ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyelerini kahvaltı programında ağırladı.

Programda konuşan Vali Ayhan, tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü,"Biz İslamiyet ve insaniyetimiz gereği kadınlarımıza güzel davranmayı bir görev biliriz. Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasında da kadınlarımızın mücadelesi toplumumuzdaki kadınlarımızın önemini ortaya koyuyor. Günümüze geldiğimizde de hep şunu görüyoruz; kadınların olduğu yerde, tertip ve düzen olur ve yaptıkları işte hep bir sevgi vardır. Nerde bir projede ve emekte bir kadın eli varsa; orada sevgi, şefkat, merhamet yoğunluğu vardır. Bizim gelecek nesillerimizi de inşallah kadınlarımız; sevgileriyle, merhametleriyle ve şefkatleriyle yoğurarak güçlü bir Türkiye'nin oluşmasında emekleri çok fazla olacaktır." dedi.

Kadınlara karanfil dağıtıldı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadın personele yönelik program düzenledi. Paşabahçe Düğün Salonunda düzenlenen kahvaltıya Başkan Aydın'ın yanı sıra eşi Yurdagül Aydın, Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ile belediye bünyesinde çalışan kadın personel katıldı.

Başkan Aydın kadınlarla bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu belirterek tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın programa katılan kadınlara karanfil hediye etti.

Medicana Hastanesi kadın çalışanlarına kitap hediye etti

Medicana Sivas Hastanesi'de 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlarına Tuluhan Tekelioğlu'nun 'Yapabilirsin' adlı kitabını yazar tarafından kadın çalışanların ismine özel imzalanmış olarak hediye etti. Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray,"Emek verip iş hayatında da kendini gösteren kadınların sayısı artmalı. Medicana Sivas Hastanesi olarak kadınların iş hayatındaki yerini önemsiyor ve destekliyoruz. Geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 14 artış göstererek kadın çalışan sayımızı 340'a çıkardık. Kadının olduğu her yerde başarı vardır." diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA