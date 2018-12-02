Sivas'ta, Kadını Otomobile Zorla Bindirmeye Çalışanlar Adliyede

SİVAS'ta, sosyal medya üzerinden taciz ettiği genç kadını otomobile zorla bindirmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.D. ile arkadaşı Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün, merkeze bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. T.D., mağazada satış elemanı olarak çalışan E.P. isimli genç kadını sosyal medyadan cinsel içerikli fotoğraflar göndererek, taciz etti. Bunun üzerine E.P., Alibaba Şehit Rüstem Demirbaş Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, şikayette bulundu. Polis ekipleri ise T.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, operasyon düzenlemek için genç kadından T.D.'nin buluşma teklifini kabul etmesini istedi. Genç kadın, T.D. ile konuşup, teklifini kabul ederken, polis ekipleri de E.P. ile buluşma noktasında beklemeye başladı. Buluşma noktasına arkadaşı Y.E. ile otomobille gelen T.D., karşısında polisleri görünce panikledi. Bu sırada Y.E., yol kenarında duran E.P.'yi kolundan tutarak, otomobille sürüklemeye başladı ardından da araca bindirmeye çalıştı. Polis ekipleri, genç kadını kurtarırken, T.D. ile Y.E. ise otomobille kaçtı. Ekipler, şüphelileri kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

T.D.'nin 1'i 'cinsel taciz' olmak üzere emniyette 9 suç kaydı olduğu tespit edildi. T.D. hakkında 15 gün önce de başka birine 'cinsel taciz'den işlem yapıldığı öğrenildi. Y.E.'nin ise emniyette 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. T.D. ve Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'tehdit' ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. T.D. ile Y.E., gazetecilerin kendilerini görüntülememesi için yüzlerini montlarıyla kapatmaya çalıştı.

- Sivas