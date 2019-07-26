Sivas'ta kadın işçiler nikah fidanı üretiyor

SİVAS, Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde İŞKUR tarafından istihdam edilen kadın işçiler tarafından nikah fidanları üretiliyor.

Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde bu yıl hayata geçirilen 'Nikah Şekeri Yerine Nikah Fidanı Projesi' kapsamında İŞKUR tarafından istihdam edilen kadın işçiler tarafından nikah fidanları üretiliyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında üretilen fidanlar kadın işçiler tarafından hazırlanarak paketleniyor. Yeni evlenecek çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği fidanların tanesi 3 liradan satılıyor. Sarıçam ve Karaçam'dan oluşan fidanlara Sivas'ın çevre illerinde de evlenecek çiftler yoğun ilgi gösteriyor. Nikahta dağıtılan fidanların 10 gün içerisinde toprakla buluşturulması gerekiyor.

Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tülay, Orman Fidanlık İl Müdürlüğü'nde bu yıl nikah fidanı adı altında üretime başladıklarını belirterek, "Gelen siparişlere göre yapıyoruz. Siparişler geldiği zaman malzemelerimizle elimizde mevcut sarıçam ve karaçam fidanlarımızı ambalajlar içerisine koyuyoruz. Yeni evlenecek, nikahlanacak çiftlerimize şeker yerine nikah fidanı vermelerini tavsiye ediyoruz. Bu daha çok İlkbahar ve Sonbahar aylarında fidan dikim zamanlarında olduğu zaman fidanlarımız toprakla buluşabiliyor. Yaz aylarında da talep geldiği zaman kendilerini biz uyarıyoruz. Yaz aylarında 10 gün içerisinde bu fidanları toprakla buluşturun diyoruz. Çünkü fidanımız canlı ve topraklı ambalajı içerisinde bu şekilde üretimimize başladık. İnşallah gelen taleplere göre üretimimizi yükseltip devam edeceğiz" dedi.

'NİKAH ŞEKERİ YERİNE FİDANI TAVSİYE EDİYORUZ'

Sivas'ın çevre illerinde de sipariş aldıklarını ifade eden Tülay, "Temmuz ve Ağustos ayı fidan dikimi olmadığı için bu mevsimden ziyade ilkbaharda nikah yapacak çiftlerimize sonbaharda nikah yapacak çiftlerimize nikah şekeri yerine bu nikah fidanlarına tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Fidan üretiminde çalışan kadın işçiler de nikah fidanı üretiminde çalıştıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, evleneceklere nikah fidanı almalarını tavsiye ettiklerini söylediler.

Kaynak: DHA