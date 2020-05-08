Sivas'ta kadın cinayeti (2)
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Sivas'ta kadın cinayeti (2)

Sivas'ta kadın cinayeti (2)
08.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:17

Sivas'ta 40 yıllık evli olduğu eşini kıskançlık krizine girip öldüren kocanın şizofren olduğu öğrenildi.

Sivas'ta 40 yıllık evli olduğu eşini kıskançlık krizine girip öldüren kocanın şizofren olduğu öğrenildi.

Kent merkezi İnönü Mahallesi'nde bulunan Karanfil Sokak'ta meydana gelen olayda, Fevzi Arbaç (65) 40 yıllık evli olduğu eşini tabanca ile göğüs kısmından yaraladı. İki kurşun isabet eden Münevver Arbaç (59) olay yerinde hayatını kaybetti. Suç aletiyle birlikte evden çıkan Arbaç, girdiği bir markette telefonla polisi arayarak cinayeti ihbar etti. Ardından olay yerine gelen ekiplere teslim oldu. Çiftin geçtiğimiz yıllarda karşılıklı olarak boşanma dava açtıkları ancak barışarak boşanmaktan vazgeçtikleri ileri sürürdü. Arbaç, polise verdiği ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeni ile işlediğini ileri sürdü. Arbaç'ın psikolojik sorunlarının bulunduğu ve şizofreni rahatsızlığı olduğu belirtildi. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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