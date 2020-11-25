Sivas'ta KADES tanıtıldı, gökyüzüne turuncu balon bırakıldı
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Sivas'ta KADES tanıtıldı, gökyüzüne turuncu balon bırakıldı

25.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:35
Sivas'ta KADES tanıtıldı, gökyüzüne turuncu balon bırakıldı

Sivas'ta, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sivas'ta, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtım törenine katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce kurulan stantta, farkındalık yaratmak adına kadınlarla gökyüzüne turuncu balon bırakan Ayhan, burada yaptığı açıklamada, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından KADES uygulamasının geliştirildiğini belirtti.

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Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarla hızlı bir şekilde KADES'e ulaştıklarını anlatan Ayhan, "Bu uygulamayı kullanmak için şiddet gören ve bu anlamda mağduriyet yaşayan biri olmanız gerekmiyor. Eşiniz, dostunuz, çocuğunuz veya komşunuz olabilir. Tanık olduğunuz bir şiddet olayında inisiyatif kullanmak, duyarlı bir davranış sergilemek isteyebilirsiniz. KADES bu anlamda da vatandaşlarımıza hizmet etmektedir." ifadesini kullandı.

"Kadınlarını baş tacı eden bir medeniyetin mirasçılarız"

2015'te faaliyete başlayan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ve Kadın Konukevinin her zaman mağdur, mazlum kadınların hizmetinde olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Özellikle, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, sunduğu rehberlik, hukuki ve psikolojik destek, barınma amaçlı yönlendirme faaliyeti, koruyucu ve önleyici tedbir işlemleri çok önemli bir misyonu yerine getirmekte, adeta kadınlarımıza kol kanat germektedir. Kadınların bizlere Allah'ın emaneti olduğunu tembih eden bir peygamberin ümmetiyiz. Batıda kadına değer verilmezken, bırakın değeri kadına isim bile koymaya gerek duyulmazken kültüründe, geleneklerinde her daim kadınlarını baş tacı eden bir medeniyetin mirasçılarız."

"Kadına şiddet insanlığa şiddettir"

Konuşmaların ardından Ayhan, İnönü Bulvarı'nda kadınlara karanfil dağıttı.

Daha sonra Atatürk Kongre Müzesinde prova yapan Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları ile karşılaşan Ayhan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran ve ona benzerliğiyle dikkat çeken tiyatro oyuncusu Samet Sümbül ve kongre delegeleriyle de kadınlara karanfil verdi.

Tiyatro oyuncularına hitaben bir konuşma yapan Ayhan, "Kadın ailenin bireyidir, omurgasıdır, Türk aile yapısının özüdür. Bu özü, ne kadar muhafaza edersek haklarına, hukuklarına saygı gösterirsek o kadar da Türk devleti, toplumu güçlü olur. Sanatkarıyla, idarecisiyle, yöneticisiyle, oyuncusuyla her haliyle bu toplumun daha da güçlü olacağına inanıyorum. Bu anlamda farkındalık programına katılımınızdan dolayı öncelikle tiyatro sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Her daim, bizim Sivas Kongremizi 100 yıl sonra vatandaşımızın gönlünde sağlam bir şekilde anımsanmasına vesile oldukları için teşekkür ediyoruz. Bugün burada, tiyatro sanatçılarımızla Türk erkeği 100 yıl öncede 100 yıl sonra da, toplumun her ferdi ile kadına şiddeti reddetmiştir. Dünyada ilk kez kadına seçme ve seçilme hakkı tanıyan, kadını toplumun bir parçası gören Atamızı da anmadan olmazdı. Yine söylüyoruz kadına şiddet insanlığa şiddettir. Kadına şiddet uygulayan insan olamaz diyoruz. Bu mücadele günümüze anlam katan, farkındalık oluşturan herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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