Sivas'ta "KADES" anlatıldı
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Sivas'ta "KADES" anlatıldı

25.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:37
Sivas'ta

Sivas'ta, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacı ile geliştirilen "KADES" uygulaması tanıtıldı.

Sivas'ta, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacı ile geliştirilen "KADES" uygulaması tanıtıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacı ile geliştirilen "KADES" isimli uygulama Sivas'ın Gürün ve Altınyayla ilçelerinde gerçekleştirilen programlarla tanıtıldı.

Altınyayla ilçesinde ilk olarak Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında, Belediye Başkanı Sinan Akbukut, Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yıldırım ve Kurum Amirlerinin katılımı ile "KADES" konulu bir toplantı gerçekleştirildi. Ardından Halk Pazarı'nda Emniyet Amirliği personeli tarafından "KADES" uygulaması kullanımı hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı. Uygulamanın denemesi yapıldı.

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Kaymakam Akköz yaptığı açıklamada "Olay gerçekleştiğinde mağdurların KADES uygulaması ile kolay bir şekilde yardım istemesi ve Emniyet Amirliğinin ihbar sonrası olay yerine intikalindeki hızı memnun edici. Tabi ki temennimiz, kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik şiddet ve tacizin olmaması. Ancak uygulamanın ne kadar kolay kullanıldığını ve çözüme çabuk ulaşıldığını yerinde tespit etmiş olduk" şeklinde belirtti.

KADES, Sivas'ın Gürün ilçesinde de tanıtıldı. Tanıtım öncesi ilçe kaymakamlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe Kaymakamı Kadir Algın başkanlık yaptı. Başsavcı Abdullah İmat, Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve ilgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda "KADES" ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ilçede alınacak tedbirler görüşüldü. - SİVAS

Sivas'ta 'KADES' anlatıldı
Sivas'ta 'KADES' anlatıldı
Sivas'ta 'KADES' anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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