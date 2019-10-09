Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

09.10.2019 12:16

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 961 gram esrar, 8 uyuşturucu hap ve 3 bin 890 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 12 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 19 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, 2 Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet ve 4 düzensiz göçmen kaçakçılığı olmak üzere 37 olaya müdahale etti.

Operasyonlarda, 961 gram esrar, 8 uyuşturucu hap ve 3 bin 890 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA