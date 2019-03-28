Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 682 gram esrar, dedektör, 2 muhtelif kazı malzemesi, 2 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlar faaliyeti kapsamında, narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı ve 11 sigara kaçakçılığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet olmak üzere 14 olaya müdahale etti.

Ekipler bu olaylarda, 682 gram esrar, dedektör, 2 muhtelif kazı malzemesi, 2 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA