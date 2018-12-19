Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 555 gram esrar, 5 gram eroin, 3 adet uyuşturucu hap ve 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada, 8 narkotik, 2 sigara kaçakçılığı olmak üzere toplam 10 olaya müdahale etti.

Jandarma ekipleri, bu olaylarda 555 gram esrar, 5 gram eroin, 3 adet uyuşturucu hap ve 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA