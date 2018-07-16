Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 3 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara, 58 gram kubar ve 20 gram toz esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında son 1 haftada 8 sigara ve 8 uyuşturucu madde kaçakçılığı olayına müdahale etti.

Olaylarda, 3 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara, 58 gram kubar ve 20 gram toz esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.