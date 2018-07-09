Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ve kaçak sigara ile yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 7 uyuşturucu madde kaçakçılığı, 1 izinsiz çalıştırma ve 2 yasa dışı giriş olmak üzere 14 olaya müdahale etti.

Bu olaylarda 900 paket gümrük kaçağı sigara, 18 gram kubar, 15 gram toz ve 4 gram plaka esrar ele geçirildi.

Dentim faaliyetlerinde ayrıca yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 yabancı uyruklu yakalandı.

Olaylarla ilgili 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.