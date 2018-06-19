Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 bin 180 paket gümrük kaçağı sigara, 40 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, son 7 günde icra ettikleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 9 olaya müdahale etti.

Jandarma ekipleri düzenlenen operasyonlarda 4 bin 180 paket gümrük kaçağı sigara, 40 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.