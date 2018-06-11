Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara, 105 gram toz esrar, 5 gram reçine esrar ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, son 7 günde icra ettikleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 11 olaya müdahale etti. Jandarma ekipleri düzenlenen operasyonlarda 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara, 105 gram toz esrar, 5 gram reçine esrar ve 3 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.