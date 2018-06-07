Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, dün Koyulhisar ilçesi Üçyol mevkisinde Erzincan-Tokat karayolunda yaptığı yol kontrolü sırasında İran'dan İstanbul istikametine giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada bagaj kısmında valizler içerisinde 5 bin 300 paket bandrolsüz sigara bulundu.