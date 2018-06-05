Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 870 paket gümrük kaçağı sigara, 8 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında kaçakçılara müdahale etti.

Operasyonlarda, 870 paket kaçak sigara, 8 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.