Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, bin 320 paket kaçak sigara, 100 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında kaçakçılara müdahale etti.

Operasyonlarda, bin 320 paket kaçak sigara, 100 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.