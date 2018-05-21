Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, bin 640 paket kaçak sigara, 5 gram kubar esrar ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında kaçakçılara müdahale etti.



Operasyonlarda, bin 640 paket kaçak sigara, 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.