Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta, jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, 2 bin 600 paket kaçak sigara, 3 gram kubar, 1 gram da toz esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, 11 kaçak sigara, 2 uyuşturucu olayı olmak üzere toplam 13 olaya müdahale etti.

Operasyonlarda, 2 bin 600 paket kaçak sigara, 3 gram kubar, 1 gram da toz esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.