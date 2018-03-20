Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 760 paket kaçak sigara, 26 gram toz, 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, 17 kaçak sigara, 2 uyuşturucu ve 1 izinsiz kazı olmak üzere toplam 20 olaya müdahale etti.



Operasyonlarda, 4 bin 760 paket kaçak sigara, 26 gram toz, 20 gram kubar esrar, 1 adet hilti ve 1 adet jeneratör ele geçirilirken 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.