Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta, jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar sonucunda 2 bin 289 paket kaçak sigara, 26 litre kaçak içki, 25 gram kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.



Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, 10 kaçak sigara ve içki, 4 uyuşturucu, 19 göçmen kaçakçılığı ile birer izinsiz kazı ve izinsiz çalıştırma olaylarına müdahale edildi.

Bu olaylarla ilgili yapılan operasyonlar sonucunda 2 bin 289 paket kaçak sigara, 26 litre kaçak içki, 25 gram kubar esrar ele geçirdi. Olaylarda, 18'i yabancı olmak üzere 38 şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklu kaçak göçmenler, işlemlerinin yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olaylarda kullanılan 3 ticari taksiye el konuldu ve sahipleriyle sürücülerine toplam 8 bin 156 lira para cezası uygulandı.

"Duman Uygulaması"

Öte yandan, jandarma ekipleri, sigara ve alkollü içki kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve ahlakın korunması maksadıyla "Duman Uygulaması" adı altında, kentte denetimler yaptı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı 56 ekip ve 294 personel ile yaptığı bu uygulamada, 285 iş yerini kontrol etti. Yapılan kontroller sonucunda 320 paket kaçak sigara, 85 kilo 982 gram kıyılmış tütün ve 20 bin 400 makaron ele geçirildi.

Denetimler sonucunda usulsüzlük tespit edilen iş yerlerine 21 bin 30 lira idari para cezası uygulandı.