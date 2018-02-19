Sivas'ta, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 5 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara, 19,5 litre kaçak içki, 30 gram kubar, 4 gram toz ve 2 gram plaka esrar ele geçirildiği bildirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, 14 sigara ve içki, 7 uyuşturucu madde kaçakçılığı olayıyla ve 3 izinsiz kazı faaliyetine müdahale edildi.

Ekipler, bu olaylarda 5 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara, 19,5 litre kaçak içki, 30 gram kubar, 4 gram toz ve 2 gram plaka esrar ele geçirdi.

Olaylarda yakalanan 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.