Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 420 paket gümrük kaçağı sigara, 5 gram toz esrar ve 112 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 420 paket gümrük kaçağı sigara, 5 gram toz esrar ve 112 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, 6 uyuşturucu madde ve 2 sigara kaçakçılığı olmak üzere toplam 8 olaya müdahale etti.


Ekipler, bu olaylarda 420 paket gümrük kaçağı sigara, 5 gram toz esrar ve 112 gram kubar esrar ele geçirdi.


Olaylarda yakalanan 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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