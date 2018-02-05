Sivas'ta, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 420 paket gümrük kaçağı sigara, 5 gram toz esrar ve 112 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, 6 uyuşturucu madde ve 2 sigara kaçakçılığı olmak üzere toplam 8 olaya müdahale etti.



Ekipler, bu olaylarda 420 paket gümrük kaçağı sigara, 5 gram toz esrar ve 112 gram kubar esrar ele geçirdi.



Olaylarda yakalanan 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.