Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 bin 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akıncılar ilçesinde yapılan yol uygulamasında bir seyahat firmasına ait otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında bir yolcuya ait 2 koli içerisinde bin 200 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yolcu hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Otobüsün mazot deposunda kaçak sigara yakalandı

Öte yandan 31 Ocak'ta Akıncılar ilçesinde yapılan yol uygulamasında bir seyahat firmasına ait otobüs durduruldu.

Otobüste yapılan aramada otobüsün mazot deposuna zulalanmış şekilde bin 420 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili otobüsün muavinine Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldı.