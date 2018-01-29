Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla jandarma ekiplerice yapılan çalışamalarda gümrük kaçağı 4 bin 180 paket sigara ve 29 litre içki ile 8 gram kubar, 3 gram toz esrar ele geçirildi.



Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada 14 kaçakçılık, 3 de uyuşturucu madde ticareti olayına müdahale edildi.

Ekipler yapılan operasyonlar sonucunda gümrük kaçağı 4 bin 180 paket sigara ve 29 litre içki ile 8 gram kubar ve 3 gram toz esrar ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.