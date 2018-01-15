Sivas'ta, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 5 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 gram toz esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, 1 uyuşturucu madde, 6 sigara kaçakçılığı ile izinsiz işçi çalıştırma ve izinsiz kazı olmak üzere toplam 9 olaya müdahale etti.

Ekipler, bu olaylarda 2 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 gram toz esrar ele geçirdi.

Olaylarda yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yolcu otobüsünde kaçak sigara yakalandı

Jandarma ekiplerince Suşehri ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramda da 2 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suşehri ilçesi girişinde yaptıkları yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında Iğdır'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durduruldu.

Otobüste yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan valizler içerisinde 2 bin 580 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.