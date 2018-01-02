Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 110 paket gümrük kaçağı sigara, 6 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu hap ve 11 adet tarihi eser ele geçirildi.



Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, 3 uyuşturucu madde, 1 sigara kaçakçılığı, 2 kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ve 1 bilişim suçu olmak üzere toplam 7 olaya müdahale etti.





Ekipler, bu olaylarda 110 paket gümrük kaçağı sigara, 6 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu hap ve 11 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirdi.



Olaylarda yakalanan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.