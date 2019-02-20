Sivas'ta Kaçakçılık ve Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 376 gram esrar, 19 adet uyuşturucu hap ve 3 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlar faaliyeti kapsamında 6 narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı ve 15 sigara kaçakçılığı olmak üzere 21 olaya müdahale etti.

Ekipler bu olaylarda 376 gram esrar, 19 adet uyuşturucu hap ve 3 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA