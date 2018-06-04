Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonu

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen kaçakçık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında 28 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere 6 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 870 paket sigara, 8 gram kubar esrar ve 3 gram toz esrar ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİVAS