Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonu

Sivas'ta 142 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren kargo şirketleri vasıtasıyla tütün ve sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.



Bir kargo şirketi tarafından 3 iş yerine kıyılmış tütün ve bandrolsüz nargile tütünü teslimatı yapılacağı bilgisi ulaşan polis ekipleri, konu ile ilgili 3 iş yerinde yaptığı kontrollerde 16,5 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ve yaklaşık 127 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.



İki iş yeri sahibine 4733 sayılı kanun kapsamında idari işlem ve para cezası uygulayan ekipler, bir iş yeri sahibine ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçu kapsamında adli işlem yaptı.