Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonlarında 38 Şüpheli Yakalandı

Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-24 Şubat tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında; sigara ve içki kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, izinsiz kazı, izinsiz çalıştırma ve göçmen kaçakçılığı olayı olmak üzere toplam 19 olaya müdahale edildi. Olaylarda 2 bin 289 paket sigara, 26 litre içki, 25 gram kubar esrar ele geçirildi. 18'i yabancı uyruklu olmak üzere 38 şüpheli şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin yapılmasına müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Olayda kullanılan 3 adet ticari taksiye el konulurken, araç sürücülerine ve sahiplerine toplam 8 bin 156 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarmadan duman uygulaması

Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sigara ve alkollü içki kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve ahlakın korunması maksadıyla jandarma birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen ' Türkiye Duman uygulaması' faaliyetinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 56 ekip halinde 294 personel ile 285 işyeri kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda 320 paket kaçak sigara, 85 bin 982 gram kıyılmış tütün, 20 bin 400 adet makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıslara tütün ve tütün mamüllerini izinsiz satmaktan dolayı 21 bin 30 lira idari para cezası kesildi. - SİVAS