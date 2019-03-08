Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 24 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 31 gram esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu hap, 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan 29 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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