Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 6 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara, 15 gram kubar ve 5 gram toz esrar ve 2 adet captagon hap ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 11 sigara ve 3 uyuşturucu madde kaçakçılığı olayına müdahale etti.

Operasyonlarda, 6 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara, 15 gram kubar esrar ve 5 gram toz esrar ve 2 adet captagon hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.