Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-29 Temmuz tarihleri arasında, kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında sigara kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ülkeye yasadı dışı yollarla girmek üzere 18 olaya müdahale edildi.

Olaylarda 7 bin 210 paket sigara, 328 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı yollarla giren 10 kaçak göçmen de yakalandı.

Jandarma ekiplerince hakkında işlem yapılan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.