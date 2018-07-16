Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Temmuz arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında sigara kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş olmak üzere 17 olaya müdahale edildi. Olaylarda 3 bin 440 paket sigara, 58 gram kubar esrar, 20 gram toz esrar ele geçirilirken 1 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Olaylarda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİVAS