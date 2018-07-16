Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Temmuz arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında sigara kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş olmak üzere 17 olaya müdahale edildi. Olaylarda 3 bin 440 paket sigara, 58 gram kubar esrar, 20 gram toz esrar ele geçirilirken 1 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Olaylarda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİVAS

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