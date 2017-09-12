Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları: 11 Gözaltı

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 4'ü yabancı 11 şüpheli yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 5-10 Eylül tarihleri arasından gerçekleştirdiği Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında 11 olaya müdahale etti. Operasyonlarda 135 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar ve 5 gram eroin ele geçirildi. Ekipler 4'ü yabancı uyruklu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. - SİVAS