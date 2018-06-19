Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Haziran tarihleri arasında yapılan kaçakçılık operasyonlarında sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere 9 olaya müdahale edildi. Olaylarda 4 bin 180 paket kaçak sigara, 40 gram kubar esrar, ve 8 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİVAS